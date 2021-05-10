Samsung Galaxy Tab S7 Lite için yeni sızıntı!

Samsung Galaxy Tab S7 Lite hakkındaki sızıntılar, tabletin görüntülerini gördükten sadece bir gün sonra, Çin sertifikası sayesinde netlik kazanmaya başladı. Tablet, MyFixGuide tarafından 3C (Çin’in zorunlu ürün sertifikasyon sistemi) üzerindeki bir listede görüldü.

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Hem Wi-Fi hem de LTE modellerini kapsayan ancak söylentilere göre 5G modelini kapsamayan listede 44W şarjdan bahsediliyor. Ancak Çin sertifika yetkilisi, tabletlerin 44W şarj cihazıyla birlikte gönderilmeyeceğini söylüyor. Bunun yerine, 15W adaptörlerle birlikte gelecekler, yani daha hızlı şarj için uyumlu bir 44W şarj cihazını ayrı olarak satın almanız gerekecek.

5G modelinin 15W şarj cihazıyla mı yoksa daha hızlı bir adaptörle birlikte mi geleceği belli değil. Samsung, Galaxy Tab S7 Lite hakkında henüz bir şey açıklamamış olsa da, sızdırılan görseller, tabletin 5G versiyonunun arkasında çift kamera, sağ çerçevede bir selfie kamera ve altta bir USB-C bağlantı noktası ile birlikte geleceğini ortaya çıkardı. Galaxy Tab S7 Lite 5G, Snapdragon 750G işlemci, Android 11 ve 4GB RAM ile Geekbench’te de görülmüştü. Yine de resmi olarak henüz onaylanmamış başka RAM seçenekleri de olabilir.

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