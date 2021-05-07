Samsung Galaxy Z Flip 3 5G'den yeni sızıntı: Şarj yeteneği ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Z Flip 3'ten beklentiler oldukça yüksek. Bunun en önemli nedenlerinden biri geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtım görselleri sızıntısı. Bu sızıntı, telefonun genel tasarım hatlarını görmemizi sağlamıştı. Şimdi ise Galaxy Z Flip 3 5G'nin şarj yeteneğine dair önemli bir bilgi ortaya çıktı.

GALAXY Z FLIP 3 5G'NİN ŞARJ CİHAZI GÖRÜNDÜ

Galaxy Z Flip 3 5G, Çin'in 3C sertifikasyonunda listelendi ve böylece katlanabilir telefonun bazı özellikleri göründü. Buna göre, yeni Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung'un amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefonlarında uzun süredir kullandığı, aynı zamanda Galaxy Z Flip'te de kullanılan 15W'lık hızlı şarj cihazı (EP-TA200) ile gelecek. Bu konuda bir gelişme olmayacağının ortaya çıkması biraz şaşırtıcı. Zira Güney Koreli firmanın rakipleri daha yüksek hızlı şarj değerlerine ulaşabiliyor.

AĞUSTOS AYINDA TANITILABİLİR

SM-F7110 model numarası ile görülen modelin Galaxy Z Flip 3 5G'nin Çin versiyonu olduğu belirtiliyor. Önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 3, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'i bünyesinde barındıracak. Galaxy Z Flip 3 5G'nin ağustos ayında Galaxy Z Fold 3 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

