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Samsung Galaxy Watch 4 için güncelleme

25.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung yıllardır akıllı saat modellerinde kendi işletim sistemi olan Tizen’i kullanma konusunda ısrarcıydı. Ancak şirketin son çıkan akıllı saati Galaxy Watch 4 ile işler değişti. Şimdi ise akıllı saat güncelleme aldı.

Samsung Galaxy Watch 4 için güncelleme

WearOS işletim sistemli Samsung Galaxy Watch 4, yakın zamanda tanıtılarak resmen satışa sunulmuş, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle ise teknoloji meraklılarından tam not almıştı. Rüzgarı arkasına alan Samsung ise, akıllı saatini geliştirmeye devam ediyor.

Şirket tarafından servis edilen yeni güncelleme paketi için, basit birkaç yenilik demek büyük haksızlık olacaktır. Öyle ki bu güncelleme ile birbirinden önemli geliştirmeler ve yenilikler yapılmış. Peki bu pakette neler mi var?

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Öncelikle 4 yeni saat yüzü daha kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Bu saat yüzlerin tamamının kişiselleştirilebilir olduğunu da söyleyelim. Ayrıca My Photo+ saat yüzüne artık hareketli GIF desteği de eklendi. Bu sayede beğendiğiniz GIF’leri saat yüzü olarak kullanabileceksiniz.

Hareket kontrolü hassasiyetini arttıran ve belli ölçüde yenileyen Samsung, artık akıllı saatte birçok farklı hareketle birçok işlevin yapılmasına olanak sağlıyor. Öyle ki, artık alarm kurmak ya da popüler bir uygulamanızı açmanız için saate dokunmanız bile gerekmeyecek. Önceden tanımladığınız bir hareket kombinasyonu ile bu işlemleri yapabileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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