Samsung Galaxy Watch 4 için güncelleme

WearOS işletim sistemli Samsung Galaxy Watch 4, yakın zamanda tanıtılarak resmen satışa sunulmuş, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle ise teknoloji meraklılarından tam not almıştı. Rüzgarı arkasına alan Samsung ise, akıllı saatini geliştirmeye devam ediyor.

Şirket tarafından servis edilen yeni güncelleme paketi için, basit birkaç yenilik demek büyük haksızlık olacaktır. Öyle ki bu güncelleme ile birbirinden önemli geliştirmeler ve yenilikler yapılmış. Peki bu pakette neler mi var?

İŞTE SAMSUNG GALAXY WATCH 4 GÜNCELLEMESİNİN DETAYLARI

Öncelikle 4 yeni saat yüzü daha kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Bu saat yüzlerin tamamının kişiselleştirilebilir olduğunu da söyleyelim. Ayrıca My Photo+ saat yüzüne artık hareketli GIF desteği de eklendi. Bu sayede beğendiğiniz GIF’leri saat yüzü olarak kullanabileceksiniz.

Hareket kontrolü hassasiyetini arttıran ve belli ölçüde yenileyen Samsung, artık akıllı saatte birçok farklı hareketle birçok işlevin yapılmasına olanak sağlıyor. Öyle ki, artık alarm kurmak ya da popüler bir uygulamanızı açmanız için saate dokunmanız bile gerekmeyecek. Önceden tanımladığınız bir hareket kombinasyonu ile bu işlemleri yapabileceksiniz.

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