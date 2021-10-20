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  4. Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition tanıtıldı! Galaxy Z Flip 3'e "renk" geldi

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition tanıtıldı! Galaxy Z Flip 3'e "renk" geldi

20.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy Unpacked Part 2 etkinliğinde Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition'ı tanıttı. Katlanabilir akıllı telefonun yeni versiyonu Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, farklı renk seçenekleri ile kombine edilebiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition tanıtıldı! Galaxy Z Flip 3'e "renk" geldi

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 adını verdiği etkinliğinin duyurusunu daha önce yapmıştı. Şirket, etkinlik için 20 Ekim 2021 TSİ 17:00'yi işaret etmişti. Samsung'un etkinliği tam da 17:00'de başladı. Etkinlikte ilk olarak katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition karşımıza çıktı.

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İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FLiP 3 BESPOKE EDiTiON

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, 256 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Diğer donanım bileşenleri ise standart Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı. Ancak telefonu standart modelden ayıran en önemli nokta, 49 farklı renk kombinasyonu. Çünkü Samsung, telefonun 49 farklı renk kombinasyonundan biriyle sipariş edilmesini mümkün kılıyor. Bu noktada siyah veya gümüş çerçeve ve ön ve arka paneller için siyah, mavi, pembe, sarı ve beyaz renk seçenekleri sunuluyor. Ayrıca şirketin cihazın renklerine uygun Bespoke Edition duvar kağıdı müjdesi de var.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition-2

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve
ABD olmak üzere yedi farklı pazarda satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise 1.099 dolar.

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Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH 4 VE GALAXY BUDS 2 İÇİN ÖZEL VERSİYONLAR

Öte yandan Samsung, Galaxy Watch 4'e yeni saat arayüzleri getirirken, Kitsuné markasıyla işbirliği içinde yapılan Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition ve Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition'ı da duyurdu.

Kitsune edition

Yeni özel versiyonların fiyatı ise sırasıyla 399,99 dolar ve 249,99 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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