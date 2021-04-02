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Samsung Galaxy Z Flip 2'nin çift pili ortaya çıktı!

02.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Flip 2 için yeni bir sızıntı yapıldı. Safety Korea, 3C ve DEKRA kurumlarından alınan sertifikalarda bu yıl çıkması beklenen katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 2'nin pilleri hakkında birçok bilgi yer aldı. Üstelik görünüşe bakılırsa Galaxy Z Flip 2 çift pil ile geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 2'nin çift pili ortaya çıktı!

Samsung, katlanabilir telefon konusunda Huawei ve Motorola gibi rakiplerle mücadele ediyor. Bu rakiplere son olarak Xiaomi Mi Mix Fold'u tanıtan Xiaomi eklendi. Xiaomi'nin bu yıl boyunca iki katlanabilir telefon daha üreteceği söyleniyor. Huawei ise Mate X2'yi çoktan satışa sundu bile. Motorola tarafında da çalışmaların olduğu iddia ediliyor. Peki Samsung ne yapıyor? İddialara göre Samsung, bu yılın sonlarında Galaxy Z Fold 2 ve Z Flip'in halefleri olarak bir çift yeni katlanabilir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu telefonlardan birinin Galaxy Z Flip 2 adını taşıması bekleniyor. İşte bu modele dair bugün bazı detaylar ortaya çıkartılmış durumda.

GALAXY Z FLİP 2'NİN PİL KAPASİTESİ HALEFİNE BENZEYEBİLİR

Safety Korea, 3C ve DEKRA kurumlarından alınan sertifikalara göre, Galaxy Z Flip, çift pil tasarımı ile gelecek. Çünlü listelerden birinde 2,370 mAh ve 903 mAh olmak üzere iki pilin fotoğrafı yer alıyor. Bu bilgilere dayanarak, büyük pilin kapaklı cihazın alt kısmında, daha küçük olan pilin ise cihazın üst kısmında yer alacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Z Flip 2 pil

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GALAXY Z FLİP 2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy Z Flip 2 iddialara göre 120 Hz AMOLED ekrana ve daha dar bir çerçeveye sahip olacak. Ayrıca katlanabilir telefon, stereo hoparlör ve 128GB/256 GB depolama seçeneği sunacak. Şimdiye kadar bu bileşenler hakkında kesin bir bilgi yok. Samsung da Galaxy Z Flip 2'ye dair henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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