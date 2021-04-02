Samsung Galaxy Z Flip 2'nin çift pili ortaya çıktı!

Samsung, katlanabilir telefon konusunda Huawei ve Motorola gibi rakiplerle mücadele ediyor. Bu rakiplere son olarak Xiaomi Mi Mix Fold'u tanıtan Xiaomi eklendi. Xiaomi'nin bu yıl boyunca iki katlanabilir telefon daha üreteceği söyleniyor. Huawei ise Mate X2'yi çoktan satışa sundu bile. Motorola tarafında da çalışmaların olduğu iddia ediliyor. Peki Samsung ne yapıyor? İddialara göre Samsung, bu yılın sonlarında Galaxy Z Fold 2 ve Z Flip'in halefleri olarak bir çift yeni katlanabilir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu telefonlardan birinin Galaxy Z Flip 2 adını taşıması bekleniyor. İşte bu modele dair bugün bazı detaylar ortaya çıkartılmış durumda.

GALAXY Z FLİP 2'NİN PİL KAPASİTESİ HALEFİNE BENZEYEBİLİR

Safety Korea, 3C ve DEKRA kurumlarından alınan sertifikalara göre, Galaxy Z Flip, çift pil tasarımı ile gelecek. Çünlü listelerden birinde 2,370 mAh ve 903 mAh olmak üzere iki pilin fotoğrafı yer alıyor. Bu bilgilere dayanarak, büyük pilin kapaklı cihazın alt kısmında, daha küçük olan pilin ise cihazın üst kısmında yer alacağı tahmin ediliyor.