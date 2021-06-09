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Samsung rakiplerine OLED paneller tedarik edecek

09.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katlanabilir OLED panellerini kendi telefonlarında kullanan Samsung, işini genişletmek istediği için şimdi diğer markalara katlanabilir akıllı telefonlar için ekran panelleri tedarik edecek gibi görünüyor.

Samsung rakiplerine OLED paneller tedarik edecek

Son zamanlarda, Samsung’un diğer markaların yanı sıra Google, Xiaomi ve OPPO’ya katlanmış OLED panelleri tedarik etmeye başlayabileceği bildirildi. Şimdi, Kore medyasından gelen yeni bir rapor katlanabilir OLED ekranların bu yıl Ekim ayından itibaren Google, Xiaomi ve Vivo’ya gönderileceğini doğruladı. Bu, Google, Xiaomi ve Vivo’nun katlanabilir akıllı telefonlarının bu yılın sonunda, dördüncü çeyrekte piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Google’ın, Pixel Fold olarak adlandırılması muhtemel Pixel 6 serisi akıllı telefonlarla birlikte ilk katlanabilir ekran cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor. İddialara göre Vivo da bu türdeki ilk akıllı telefonunu bu yıl içinde piyasaya sürecek. Samsung Display'in ayrıca OPPO’ya katlanabilir ekranlar tedarik ettiği söylendi ancak bu, rapora göre bu yıl gerçekleşmiyor.

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OPPO ERTELEDİ

OPPO’nun kapaklı katlanır tasarıma sahip olması muhtemel olan katlanabilir akıllı telefonunun 2022’ye ertelendiğinden bahsediliyor. OPPO, katlanabilir telefonlar için birkaç prototip sergiledi ve bunun için Çinli şirket Samsung Display, BOE ve Visionox ile iş birliği yaptı. Ancak şimdi, Çinli firma yeni telefonlar için yalnızca Samsung Display ile çalışıyor gibi görünüyor.

HUAWEI DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Huawei’nin katlanabilir ekran panelleri için Samsung Display ile de görüşmelerde bulunduğu bildirildi ancak rapor, görüşmelerin iptal edildiğini de ekliyor. Daha önce Huawei, katlanabilir akıllı telefonları için BOE panellerini kullanmıştı. Samsung zaten piyasada birkaç katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürdü ve şimdi önümüzdeki aylarda bu tür iki telefonu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar; Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3.

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