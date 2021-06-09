Samsung rakiplerine OLED paneller tedarik edecek

Son zamanlarda, Samsung’un diğer markaların yanı sıra Google, Xiaomi ve OPPO’ya katlanmış OLED panelleri tedarik etmeye başlayabileceği bildirildi. Şimdi, Kore medyasından gelen yeni bir rapor katlanabilir OLED ekranların bu yıl Ekim ayından itibaren Google, Xiaomi ve Vivo’ya gönderileceğini doğruladı. Bu, Google, Xiaomi ve Vivo’nun katlanabilir akıllı telefonlarının bu yılın sonunda, dördüncü çeyrekte piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Google’ın, Pixel Fold olarak adlandırılması muhtemel Pixel 6 serisi akıllı telefonlarla birlikte ilk katlanabilir ekran cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor. İddialara göre Vivo da bu türdeki ilk akıllı telefonunu bu yıl içinde piyasaya sürecek. Samsung Display'in ayrıca OPPO’ya katlanabilir ekranlar tedarik ettiği söylendi ancak bu, rapora göre bu yıl gerçekleşmiyor.

OPPO ERTELEDİ

OPPO’nun kapaklı katlanır tasarıma sahip olması muhtemel olan katlanabilir akıllı telefonunun 2022’ye ertelendiğinden bahsediliyor. OPPO, katlanabilir telefonlar için birkaç prototip sergiledi ve bunun için Çinli şirket Samsung Display, BOE ve Visionox ile iş birliği yaptı. Ancak şimdi, Çinli firma yeni telefonlar için yalnızca Samsung Display ile çalışıyor gibi görünüyor.