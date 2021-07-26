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Samsung, Tokyo Olimpiyatları'ndaki sporculara hediye paketi verdi

26.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık olarak 1 yıllık ertelemeden sonra Tokyo’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Samsung ise daha özel bir hazırlık yaptı. Seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek olan olimpiyat birçok sponsor firmayı kendisine çekti.

Samsung, Tokyo Olimpiyatları'ndaki sporculara hediye paketi verdi

Eskilere oranla biraz daha sade ve gösterişten uzak kampanyalar yürüten markalar arasına Samsung da katıldı. Şirket olimpiyat sponsorları arasında yer alıyor.

Birçok kişi Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan sporcuların Samsung'dan nasıl bir hediye alacaklarını merak ediyordu. İngiliz sporcu Bradley Forbes-Cryans hangi hediyelerin verildiğini yaptığı bir paylaşımla gösterdi. Böylece sponsor paketlerinin neler içerdiği ortaya çıkmış oldu.

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SAMSUNG'DAN SPORCULARA HEDİYE PAKETİ

Buna göre, Samsung tarafından sporculara verilen çanta içerisinde 3 farklı ürün bulunuyor. Bunlardan ilki Galaxy S21 Olympic Edition oldu. Hemen ardından Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modeli çanta içerisinden çıktı. Samsung şirketi son olarak sporculara kalem verdi. Bu 3 farklı ürün tek bir çanta içerisinde sporculara sunuldu.

Samsung aslına bakacak olursak biraz daha sade bir strateji izliyor. Bu nedenle kendi ürünlerini olduğu gibi göstermek yerine sporcuları kullanıyor. Mesela voleybol takımında yer alan oyuncular Samsung ürünleri ile görüntüleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Tokyo
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