Samsung kendi sızıntısını kendi yaptı!

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunu ve akıllı saatini tanıtmanın eşiğinde olduğu artık bir sır değil. Çünkü Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Watch 4'e dair birden fazla kez sızıntı gerçekleştirildi. Ancak bu kez Samsung, kendi sızıntısını kendi yapmış gibi görünüyor.
Samsung, Good Lock uygulaması hakkında yeni bir YouTube videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, Good Lock'un geliştiricilerinden birinin elindeki katlanabilir telefon dikkat çekti. Çünkü bu telefon, Samsung'un Galaxy Z Fold ailesine mensup iki telefona da benzemiyordu. Üstelik telefonun kamera adacığının tasarımı görüldüğü kadarıyla sızıntılarda karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3'e aitti.
Bu yüzden katlanabilir telefonun Galaxy Z Fold 3 olduğu, geliştiricinin kolundaki saatin ise Galaxy Watch 4 olduğu öne sürüldü.
Videoda Galaxy Z Fold 3, deri bir kılıfın içinde görülüyor. Galaxy Watch 4 ise daha açık bir şekilde görülüyor ve saat büyük bir çerçeve ve deri kayış ile karşımıza çıkıyor.
Aynı geliştiricinin bir süre sonra elinde sarı bir S Pen tuttuğu görülüyor. Muhtemelen Galaxy Z Fold 3, sızıntılarda da ortaya çıktığı üzere S Pen'e destek veriyor. Fakat bu noktada videodaki S Pen'in daha küçük bir boyuta sahip olduğunu belirtmemiz gerek.
Son söylentilere göre, hem Samsung Galaxy Z Fold 3'ün hem de Samsung Galaxy Watch 4'ün resmi olarak tanıtılmasına bir aydan daha az bir süre var.
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