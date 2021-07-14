Samsung kendi sızıntısını kendi yaptı!

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunu ve akıllı saatini tanıtmanın eşiğinde olduğu artık bir sır değil. Çünkü Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Watch 4'e dair birden fazla kez sızıntı gerçekleştirildi. Ancak bu kez Samsung, kendi sızıntısını kendi yapmış gibi görünüyor.

O TELEFON SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 MÜ?

Samsung, Good Lock uygulaması hakkında yeni bir YouTube videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, Good Lock'un geliştiricilerinden birinin elindeki katlanabilir telefon dikkat çekti. Çünkü bu telefon, Samsung'un Galaxy Z Fold ailesine mensup iki telefona da benzemiyordu. Üstelik telefonun kamera adacığının tasarımı görüldüğü kadarıyla sızıntılarda karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3'e aitti.

Bu yüzden katlanabilir telefonun Galaxy Z Fold 3 olduğu, geliştiricinin kolundaki saatin ise Galaxy Watch 4 olduğu öne sürüldü.

Videoda Galaxy Z Fold 3, deri bir kılıfın içinde görülüyor. Galaxy Watch 4 ise daha açık bir şekilde görülüyor ve saat büyük bir çerçeve ve deri kayış ile karşımıza çıkıyor.

S PEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aynı geliştiricinin bir süre sonra elinde sarı bir S Pen tuttuğu görülüyor. Muhtemelen Galaxy Z Fold 3, sızıntılarda da ortaya çıktığı üzere S Pen'e destek veriyor. Fakat bu noktada videodaki S Pen'in daha küçük bir boyuta sahip olduğunu belirtmemiz gerek.

Son söylentilere göre, hem Samsung Galaxy Z Fold 3'ün hem de Samsung Galaxy Watch 4'ün resmi olarak tanıtılmasına bir aydan daha az bir süre var.

