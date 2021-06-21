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Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo ile birlikte çalışıyor

21.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasındaki önemli isimlerden biri olan Samsung, uzun bir süredir akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda yer alıyor. Güney Koreli şirket, şimdilerde global bir işbirliği için enerji harcıyor gibi görünüyor.

Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo ile birlikte çalışıyor

Son sızdırılan bilgilere göre Samsung, yeni bir veri transfer sistemi üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni sistem ile farklı marka telefonlar arasında Wi-Fi üzerinden veri transferi mümkün olacak. Peki bu sistem hangi telefonları, daha doğrusu hangi markaları kapsayacak?

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Sızdırılan raporlara göre Samsung yeni dosya transferi teknolojisi için Çinli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Samsung’un bu ortaklık için seçtiği isimler ise Oppo, Xiaomi ve Vivo. Bu üç Çinli üreticinin son dönemde hayli başarılı bir satış grafiği sergilediğini söyleyebiliriz.

Huawei’ye konulan ambargolardan sonra Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin satışlarını önemli oranda arttırdığını zaten biliyoruz. Muhtemelen Samsung’un iş birliği için bu markaları seçmesinin nedeni de bu.

Zaten şu anda Android tarafında Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun pazar payının büyük bir çoğunluğuna hükmettiğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca bu yeni teknolojinin telefonlar haricinde dizüstü bilgisayarları kapsadığını da belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Xiaomi
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