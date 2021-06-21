Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo ile birlikte çalışıyor

Son sızdırılan bilgilere göre Samsung, yeni bir veri transfer sistemi üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni sistem ile farklı marka telefonlar arasında Wi-Fi üzerinden veri transferi mümkün olacak. Peki bu sistem hangi telefonları, daha doğrusu hangi markaları kapsayacak?

İŞTE TÜM SORULARIN YANITI

Sızdırılan raporlara göre Samsung yeni dosya transferi teknolojisi için Çinli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Samsung’un bu ortaklık için seçtiği isimler ise Oppo, Xiaomi ve Vivo. Bu üç Çinli üreticinin son dönemde hayli başarılı bir satış grafiği sergilediğini söyleyebiliriz.

Huawei’ye konulan ambargolardan sonra Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin satışlarını önemli oranda arttırdığını zaten biliyoruz. Muhtemelen Samsung’un iş birliği için bu markaları seçmesinin nedeni de bu.

Zaten şu anda Android tarafında Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun pazar payının büyük bir çoğunluğuna hükmettiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca bu yeni teknolojinin telefonlar haricinde dizüstü bilgisayarları kapsadığını da belirtelim.

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