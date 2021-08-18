Samsung, yeni çiplerini oluşturmak için yapay zeka kullanacak

Synopsys’in DSO.ai adlı aracı, şirketin halihazırda düzinelerce başka şirketle çalıştığı göz önüne alındığında sektörde daha büyük bir ayak izine sahip olabilir.

Birkaç ay önce, Google araştırmacıları, veri merkezlerinde AI programlarını eğitmek ve çalıştırmak için kullandığı Tensor çiplerindeki bileşenleri düzenlemek için yapay zekayı kullanmayı tanımladı. Google’ın bir sonraki akıllı telefonu Pixel 6 serisi, Samsung tarafından üretilen özel bir çipe sahip olacak.

DİĞER ŞİRKETLER DE PEŞİNDE

Belirtildiği gibi, Samsung ve Google dışında, NVIDIA ve IBM de dahil olmak üzere diğer şirketler de yapay zeka güdümlü çip tasarımıyla uğraşıyorlar. Bir de Synopsys’in rakibi olan ve aynı zamanda yeni çipler için haritalama planlarına yardımcı olacak yapay zeka araçları geliştiren Cadence var.

Synopsys ve diğer tüm şirketler tarafından kullanılan mevcut yapay zeka yaklaşımı, bir çipin tasarımını çözmek için pekiştirmeli öğrenme adı verilen bir makine öğrenimi tekniği kullanıyor. Ödül veya ceza yoluyla bir görevi gerçekleştirmek için bir algoritmayı eğitmeyi içeriyor.

Teknoloji, bileşenlerin yerleştirilmesi ve bunların birbirine bağlanması dahil olmak üzere bir tasarımın temellerini otomatik olarak çizebilir. Bu, simülasyonda farklı tasarımlar denenerek ve hangilerinin en iyi sonucu verdiğini öğrenerek elde edilir.

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