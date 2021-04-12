Yapay zeka duygusal konularda ne kadar etkili?

Birçok araştırmacı duygusal konularda yapay zeka ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Makine öğrenimi denilince çoğu zaman akıllara duygudan yoksun bazı algoritmalar geliyor. Normal şartlarda herhangi bir makine öğrenimi esnasında asla duygulara yer verilmez.

Makinelerin her ne kadar duygusal tanımları olmasa bile yine de bazı fikirler ortaya atabilirler. Mesela herhangi bir insanın yüzünün gülmesi onun mutluluk duygusuna sahip olduğunu gösterebilir. Makine öğrenimi yoluyla yapay zeka sistemleri bunları algılayabiliyor. Ayrıca ağlayan birisinin mutsuz olduğu ile ilgili bir öngörü ortaya atılabilir.

Birçok üniversite tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında bilgisayarların insan yüzlerini nasıl algıladığı görülebiliyor. Mutluluk, korku, tiksinti ya da sürpriz gibi birçok farklı duygu makine öğrenimi yoluyla yapay zeka tarafından tespit edilebiliyor. Buna yapay zekanın yüz tanıma sistemi de denilebilir.

YAPAY ZEKA YANILABİLİR

Ancak Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda yapay zekanın insanlara karşı bazen ters köşe kalabileceği ifade ediliyor. Mesela insanlar mutluluktan ağlayabilir. Böyle bir durumda onun üzüntülü olduğunu ifade eden yapay zeka yanılmış olacak. Aynı şekilde travmalar karşısında kahkaha atan insanlar olabilir. Böyle bir durumda yapay zeka karşı tarafı mutlu görecektir.