Sana Söz neden final yaptı? Sana Söz neden bitti?

Sana Söz dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci gibi oyuncuların yer aldığı Sana Söz dizisinin yayın hayatı kısa sürdü. Dizinin yönetmenliği Şenol Sönmez'e, senaristliği ise Ali Erkan Ersezer'e ait. İşte merak edilenler...

SANA SÖZ NEDEN FİNAL YAPTI?

Sana Söz dizisi de ekran macerası kısa süren yapımlar arasında yer aldı. Sana Söz dizisinin 7. bölümde final yapacağı belli oldu. Final kararının alınmasının nedeni henüz belli değil.

SANA SÖZ FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erdem ve Ömer ormanda ceset bulunca herkes Bora'dan şüphelenir. Erdem için karar anıdır, ya Ömer'in yanında yer almaya devam edecek ya da Bora'nın yanında olacaktır. Erdem kararını verir. Bora ve Duru'nun konuşması, Elif'in gelmesiyle yarıda kesilir. Odadan kaçmaya çalışan Bora, Ömer ile karşılaşır. Umut ise içinde olduğu durumdan yaptığı plan sayesinde sıyrılmaya çalışır. Aslı, Erdem için gün geçtikçe bir tehdit haline dönüşür.



