Sana ve Mutfak Sırları ile Bayrama Özel Menü

Mini köfteleri ve yoğurtlu terbiyesiyle geleneksel Lebeniye Çorbası, bol sebzeli ve etkli Bahçıvan Kebabı, mis gibi Bademli Kuş Üzümlü Pilavı ve bayram yemeğinizi en tatlı şekilde sonlandıracak Vişneli Revani tarifi ile ailenize ve misafirlerinize unutulmaz bir bayram ziyafeti hazırlayabilirsiniz.
Sana ile Bayrama Özel menüsünün ilk lezzeti: Lebeniye Çorbası
Malzemeler:
• 6 su bardağı su
• 1 su bardağı haşlanmış nohut
• 3 yemek kaşığı kırık pirinç
Köftesi için:
• 250 gram kıyma
• 1 küçük kuru soğan
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• Köfteleri kızartmak için 2-3 yemek kaşığı Sana Klasik
Terbiyesi için:
• 1 yumurta
• 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
• 2 yemek kaşığı un
Servisi için:
• 2 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 yemek kaşığı Sana
Yapılışı:
- Kıymayı bir kaseye alın, rendeleğiniz soğanı, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun.
- Yoğurduğunuz kiymali harçtan küçük parçalar koparin ve elinizde yuvarlayın.
- Tavaya Sana yağını alın ve kızıdırın. Hazırladığınız köfteleri kızgında yağda kızartın ve kenara alın.
- Orta boy bir tencereye suyu ve pirinçleri ekleyin. Orta ateşte kaynatın.
- Terbiye karışımı için; yumurta, süzme yoğurt, un ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.
- Kaynayan sudan az miktarda alın, kıvamını açıp ılıştırdıktan sonra çorba tenceresine aktarın.
- Haşlanmış nohut ve kızarmış köfteleri ekledikten sonra orta ateşte pişirmeye devam edin.
Lebeniye Çorbasıyla başlayan ziyafetin ana yemeği: Bahçıvan Kebabı
Malzemeler:
• 600 gr kuşbaşı dana eti
• 2-3 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti
• 150 gr arpacık soğan
• 150 gr havuç
• 150 gr bezelye
• 150 gr sakız kabak
• 50 gr biber
• 200 gr domates
• 1 tatlı kaşığı tuz
• karabiber
• 2-3 sap taze kekik
• 1-2 sap taze biberiye
• 2,5-3 su bardağı su
• dereotu
Yapılışı:
- Arpacık soğanı soğanı soyun. Havuç ve kabağı kazıyıp küp şeklinde doğrayın.
- Domates ve biberin çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğrayın.
- 1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzetini orta boy bir tencereye alın ve orta ateşte eritin. Arpacık soğanı ve havucu ekleyerek 3-4 dakika soteleyin.
- Biber ve kabağı da ekleyip 2-3 dakika daha soteleyip tencereyi ocaktan alın.
- 2 Yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzetini tencereye alın. Yağ kızına etleri ekleyin ve harlı ateşte karıştırarak 5-6 dakika pişirin.
- Domatesi ilave edin ve kısa bir süre daha pişirin.
- Tuzu ilave edip karıştırın. Sebzeleri ve suyunu ekleyerek karıştırın.
- Bir taşım kaynatıp ocağın altını kısın, tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Pişen etleri dereotuyla servis yapın.
Bayram ziyafetinin tamamlayıcı lezzeti: Bademli Kuş Üzümlü Pilav
Malzemeler:
• 2 su bardağı pirinç
• 2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti
• Yarım çay bardağı kuş üzümü
•
1 çay bardağı kabuksuz iç badem
•
3 su bardağı et suyu
• tuz
Yapılışı:
- Pirinçleri 2-3 su yıkayın ve bir kap içine alın. Üstünü geçecek kadar ılık, tuzlu ekleyerek 15-20 dakika dinlendirin. Süzgeç yardımıyla süzün ve kenara alın.
- Kuş üzümünü de sıcak su dolu bir kap içinde 30 dakika kadar dinlendirin.
- 2 yemek kaşı Sana Tereyağı Lezzetini orta boy bir tencereye alın. Kızınca bademleri ekleyin ve pembeleşinceye kadar pişirin ve süzdüğünüz pirinçleri ekleyin.
- Pirinçler tane tane olup şeffaflaşınca tuzunu ve sıcak et suyunu ekleyin.
- Süzülmüş üzümleri de ekleyerek karıştırın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Ocağı kapatın ve pilavı 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Sana ile Bayram Menüsünün Tatlı Sonu: Vişneli Revani
Malzemeler:
3 adet orta boy yumurta
yarım su bardağı toz şeker
yarım su bardağı irmik
1 çay bardağı yoğurt
50 gr Sana Hamurişi
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Sosu için:
• 400 gr çekirdeksiz vişne
• 2 yemek kaşığı toz şeker
• 2 yemek kaşığı buğday nişastası
• 2 su bardağı su
Yapılışı:
- Yumurtaları ve toz şekeri çırpma kabına alın, yumurtalar iyice kabarıncaya kadar çırpın. Yoğurt ve erittiğiniz margarini ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Un, irmik ve limon kabuğu rendesini karışıma ekleyin ve yumurtaları söndürmeden karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozunu ekleyin ve 1-2 kez daha karıştırın.
- Orta boy bir borcamı sıvıyağ ile yağlayın. Hazırladığınız revani karışımını yağladığınız tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Revani pişerken şerbeti için şeker, portakal suyu ve suyu bir tencereye alın harlı ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Revaniyi fırından almadan önce bir kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan kuru çıkarsa pişen revaniyi fırından alın ve üzerine soğuttuğunuz şerbeti dökün.
- Şerbeti tamamen çekip soğuduktan sonra sosu için vişne ve suyu tencereye alın. Üstüne toz şeker ilave ederek kaynatın.
- Vişne tanelerini tencereden alın ve çok az sui le açtığınız nişastayı ilave ederek yoğunlaşıncaya kadar pişirin.
- Vişne tanelerini de ekleyerek revanin üzerine dökün. Soğuyunca servis yapın.
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