Sana ve Mutfak Sırları ile Bayrama Özel Menü

Mini köfteleri ve yoğurtlu terbiyesiyle geleneksel Lebeniye Çorbası, bol sebzeli ve etkli Bahçıvan Kebabı, mis gibi Bademli Kuş Üzümlü Pilavı ve bayram yemeğinizi en tatlı şekilde sonlandıracak Vişneli Revani tarifi ile ailenize ve misafirlerinize unutulmaz bir bayram ziyafeti hazırlayabilirsiniz.

Sana ile Bayrama Özel menüsünün ilk lezzeti: Lebeniye Çorbası

Malzemeler:

• 6 su bardağı su

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 3 yemek kaşığı kırık pirinç

Köftesi için:

• 250 gram kıyma

• 1 küçük kuru soğan

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• Köfteleri kızartmak için 2-3 yemek kaşığı Sana Klasik

Terbiyesi için:

• 1 yumurta

• 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

• 2 yemek kaşığı un

Servisi için:

• 2 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 yemek kaşığı Sana

Yapılışı:

Kıymayı bir kaseye alın, rendeleğiniz soğanı, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz kiymali harçtan küçük parçalar koparin ve elinizde yuvarlayın. Tavaya Sana yağını alın ve kızıdırın. Hazırladığınız köfteleri kızgında yağda kızartın ve kenara alın. Orta boy bir tencereye suyu ve pirinçleri ekleyin. Orta ateşte kaynatın. Terbiye karışımı için; yumurta, süzme yoğurt, un ve tuzu küçük bir kasede karıştırın. Kaynayan sudan az miktarda alın, kıvamını açıp ılıştırdıktan sonra çorba tenceresine aktarın. Haşlanmış nohut ve kızarmış köfteleri ekledikten sonra orta ateşte pişirmeye devam edin.

Lebeniye Çorbasıyla başlayan ziyafetin ana yemeği: Bahçıvan Kebabı

Malzemeler:

• 600 gr kuşbaşı dana eti

• 2-3 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

• 150 gr arpacık soğan

• 150 gr havuç

• 150 gr bezelye

• 150 gr sakız kabak

• 50 gr biber

• 200 gr domates

• 1 tatlı kaşığı tuz

• karabiber

• 2-3 sap taze kekik

• 1-2 sap taze biberiye

• 2,5-3 su bardağı su

• dereotu