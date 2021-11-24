Sanatçı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti.
Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti. Ercan Turgut'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü.
Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı.
Ercan Turgut, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
7 Ekim 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı.
1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90’lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.
2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna
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