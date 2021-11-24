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Sanatçı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı

24.11.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ercan Turgut Kadıköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Nur Turgut, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti.

Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti. Ercan Turgut'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü.

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Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ercan Turgut, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı.

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1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90’lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.

Ercan Turgut Albümleri

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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