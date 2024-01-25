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Sandık Kokusu'nun Irmak'ı Meriç Aral'ın oyunculuğu sosyal medyanın diline düştü! 'Hande Erçel'den daha kötü'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 13:22 | Son Güncelleme:
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Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci ve Necip Memili'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Show Tv'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'na Irmak karakteriyle dahil olan Meriç Aral oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu. Performansı hiç beğenilmeyen Aral'a adeta eleştiri yağdı.

Sandık Kokusu'nun Irmak'ı Meriç Aral'ın oyunculuğu sosyal medyanın diline düştü! 'Hande Erçel'den daha kötü'

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yeni oyuncuların dahil olduğu diziye son olarak Meriç Aral Irmak karakteriyle dahil edilmişti. vey babasına aşık olup kaçan bir kadını canlandıran Aral dizinin son bölümündeki performansıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Meriç Aral'ın ağlama sahnesine adeta eleştiri yağdı. Oyunculuğu Hande Erçel'le karşılaştırılan Meriç Aral'ın performansının daha kötü olduğu söylendi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu nasıl bir oyunculuk ya?', 'Oyunculuğa ara verilmemesinin en büyük kanıtı', 'Hande Erçel'den daha kötü', 'Hande'ye haksızlık etmişiz' gibi yorumlar yapıldı.

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Meriç Aral sandık kokusu Demet Akbağ karakteri erçel
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