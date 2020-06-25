Sandra Bullock'tan olay itiraf! 'Çocuk derisi enjekte ettiriyorum'

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock’tan herkesi şaşırtan itiraf geldi. 55 yaşındaki isim, katıldığı The Ellen Show programında genç kalabilmek için Epidermal Büyüme Faktörü yöntemiyle çocuk derisini vücuduna enjekte ettirdiğini söyledi.

Daha çok hücrelerinin yenilenmesi gereken diyabet hastaları için kullanılan EGF halen günümüzde dünyanın tartıştığı bir konuyken Bullock’un böyle bir açıklama yapması olay oldu.

Her ne kadar ünlü oyuncu, enjekte edilen derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söylese de, bilinen bir iddia var ki o da sadece ‘sünnet olan Koreli çocuklardan’ elde edilmediği... İddialara göre mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretiliyor.

Bu iddialar ne kadar doğru bilinmezse de yurtdışında yapılan işlem çok talep görüyor ve seansı 650 dolar… (Sözcü)



