Saniye saniye güvenlik kamerasında! Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı... Polis insan avı başlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Somerset bölgesinin Taunton civarında korkunç bir olay yaşandı.

İsmi açıklanmayan kadın zorla bir araca bindirildi ve saldırganlar tarafından cinsel saldırıya uğradı. Polis , şüphelilerin küçük ve koyu renkli bir araba kullandığını belirtti.

YOLU SORDU

İsmi açıklanmayan mağdur saldırganların elinden kaçmayı başardıktan sonra bulunduğu yeri sormak için yoldan geçen bir köpek gezdiricisine yaklaştı. Güvenlik kamerasına da o anlar saniye saniye yansıdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını arttırdığını ifade etti.