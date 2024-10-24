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  4. Saniye saniye güvenlik kamerasında! Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı... Polis insan avı başlattı

Saniye saniye güvenlik kamerasında! Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı... Polis insan avı başlattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 09:49
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İsmi açıklanmayan bir kadın saat 00.15 civarında iki kimliği belirsiz adam tarafından Somerset'teki South Caddesi'ndeki bir araca doğru çağrıldı. Kadın zorla arabaya bindirilip tecavüze uğradıktan sonra kaçmayı başardı. Kaçtığı sırada yolda köpeğini gezdiren bir adamdan yardım istedi. Polis saldırganlar için insan avı başlattı.

Saniye saniye güvenlik kamerasında! Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı... Polis insan avı başlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Somerset bölgesinin Taunton civarında korkunç bir olay yaşandı.

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İsmi açıklanmayan kadın zorla bir araca bindirildi ve saldırganlar tarafından cinsel saldırıya uğradı. Polis , şüphelilerin küçük ve koyu renkli bir araba kullandığını belirtti.

YOLU SORDU

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İsmi açıklanmayan mağdur saldırganların elinden kaçmayı başardıktan sonra bulunduğu yeri sormak için yoldan geçen bir köpek gezdiricisine yaklaştı. Güvenlik kamerasına da o anlar saniye saniye yansıdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını arttırdığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Birleşik Krallık
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