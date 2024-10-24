Saniye saniye güvenlik kamerasında! Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı... Polis insan avı başlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Somerset bölgesinin Taunton civarında korkunç bir olay yaşandı.
İsmi açıklanmayan kadın zorla bir araca bindirildi ve saldırganlar tarafından cinsel saldırıya uğradı. Polis , şüphelilerin küçük ve koyu renkli bir araba kullandığını belirtti.
İsmi açıklanmayan mağdur saldırganların elinden kaçmayı başardıktan sonra bulunduğu yeri sormak için yoldan geçen bir köpek gezdiricisine yaklaştı. Güvenlik kamerasına da o anlar saniye saniye yansıdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını arttırdığını ifade etti.