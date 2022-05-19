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Şanlıurfa'da garip olay! Otomobil asfalta saplandı, gören oraya koştu

19.05.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Bir otomobil, seyir halindeyken patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması nedeniyle oluşan çukura saplandı.

Şanlıurfa'da garip olay! Otomobil asfalta saplandı, gören oraya koştu

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 DD 244 plakalı otomobil, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarla bölgeye giden belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı. Ekipler, patlayan su borusunun onarımına da başladı. Cadde araç trafiğine kapatılıp, yolda onarım çalışması başlatıldı.

Yaralının olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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