Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı. Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç polisler, su altında arama yaparken, mahalleli de el ele tutuşup zincir oluşturarak göledin kıyıya yakın noktasında arama çalışması yaptı.

Kaybolan gençlerin yakınlarının gölet kenarında endişeli bekleyişi devam ederken, jandarma ise bölgede önlem aldı.

Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'i arama çalışmaları sürüyor.

(DHA)

