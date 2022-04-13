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Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu yarı çıplak ve baygın halde bulundu, mahalleliden linç girişimi

13.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iğrenç bir olay yaşandı. Evlerinin önünde ortadan kaybolan 1,5 yaşındaki M.N.Y. isimli kız çocuğu, yarı çıplak ve baygın halde ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirlenirken şüphelin H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada mahalleli linç girişiminde bulunurken öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu yarı çıplak ve baygın halde bulundu, mahalleliden linç girişimi

Şanlıurfa Akçakale'de dün evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkarken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bölgede toplanan mahalleli, şüphelinin gözaltına alındığı sırada linç girişiminde bulunurken öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.

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YARI ÇIPLAK VE BAYGIN HALDE BULUNDU

Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan M.N.Y. ortadan kayboldu. M.N.Y.’yi arayan yakınları, onu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu. Başından yaralan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.

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EVLERİ ATEŞE VERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, evinde gözaltına alındı. Bu sırada bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.’yü linç etmek istedi. Yaşanan gerginlik üzerine jandarma, şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi. (DHA)

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şanlıurfa taciz
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
hemen başı ezilmeli hemen ilaç verin
anında hadım edilmeli
1.5 yasındaki çocuk neden yalnız oynuyor etraf sapık ve tehlike dolu yavrucak sağlığına kavuşur insallah
@suuna köy yerinde normaldir herkes bir birini tanır ve böyle bir şey yaşanacağını düşünmez ama malesef ki kimsenin aklına gelecek bir durum da değil böyle bir ahlaksizligi kim düşünebilir ki
hadım edilmeli

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