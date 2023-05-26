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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, 3 yaşındaki çocuğu şeker alma bahanesiyle...

26.05.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir kişi, sokakta tek başına oynayan 3 yaşındaki çocuğu şeker alma ve para verme bahanesiyle kandırıp metruk bir eve götürdü. Küçük kıza metruk evde cinsel istismar girişiminde bulunan adamı, vatandaşlar fark etti. Mahalleyi ayağa kaldıran olayda adam, vatandaşlar tarafından feci şekilde darp edildi. Sabıkası bulunduğu ortaya çıkan adam, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, 3 yaşındaki çocuğu şeker alma bahanesiyle...

Olay, dün öğleden sonra Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Başka mahalleden gelen M.D., evinin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker alma ve para verme bahanesi ile kandırdı. M.D., bir süre birlikte yürüdüğü kız çocuğunu tek katlı metruk eve götürdü.

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MAHALLELİNİN ELİNDEN ZOR KURTARILDI

Bu sırada mahalleli, kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark etti. Kızı kurtaran mahalleli, daha sonra yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı M.D.’yi gözaltına aldı.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Tedbir amacıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alınan kız çocuğunun ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şanlıurfa

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