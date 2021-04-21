HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'da korkunç olay! Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

21.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şahin Aydın (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Olay, öğleden sonra Viranşehir- Ceylanpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapıp, evine dönen Şahin Aydın'ın plakası öğrenilemeyen aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otomobilde kanlar içinde kalan Aydın'ı görenler de sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Jandarmayı görünce kaçacak delik aradılarJandarmayı görünce kaçacak delik aradılar
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Eski sevgili kabusu! Cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yaptı

Eski sevgili kabusu! Cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.