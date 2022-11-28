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Şanlıurfa'da skandal olay! Hasta yakını doktorun burnunu kırdı

28.11.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde meydana geldi. Acil serviste çalışan Uzm. Dr. O.H., bir hastayla ilgilenirken başka bir hastanın yakını, kendi hastasıyla ilgilenmesini istedi. Tartışma büyüyünce hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Doktor O.H.'nin aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da skandal olay! Hasta yakını doktorun burnunu kırdı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.05’te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşandı. Acil serviste çalışan Uzm. Dr. O.H., bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile ‘Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak’ şeklinde tartışma yaşadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı. Burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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