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Türkiye'nin konuştuğu skandalda sahte doktorun yaptıklarına akıl sır ermedi! Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti

28.11.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sahte doktor skandalını ve ortaya çıkan gerçekleri konuşuyor. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ın, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtıp sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılmıştı. Özkiraz tutuklanmış, görevli 2 müfettiş de ilçede çalışmalara başlamıştı. Olaydaki flaş gelişmede; sahte doktor Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği ve kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U. da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Türkiye'nin konuştuğu skandalda sahte doktorun yaptıklarına akıl sır ermedi! Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti

Türkiye, 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı ve yaptıklarını konuşuyor. Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı olayda bu kez de sahte doktorun sahte beyin cerrahını ihbar ettiği ortaya çıktı. Ayşe Özkiraz'ın, Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtmış ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınmıştı. Sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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İFADESİNDE SAHTE BEYİN CERRAHINI ELE VERDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY’DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

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Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi. (DHA)

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Doktor Tekirdağ sahte

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