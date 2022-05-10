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  4. Şanlıurfa'da sokakta doğum yaptı, bebeğini poşete koyarak bıraktı!

Şanlıurfa'da sokakta doğum yaptı, bebeğini poşete koyarak bıraktı!

10.05.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hamile bir kadın, gece yarısı sokak ortasında kendi başına doğum yaptı. Vicdansız anne, doğurduğu bebeğini ise bir poşete koyarak sokakta bıraktı. Korkunç olay, bebeğin ağlamasın duyan mahalle sakinlerinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da sokakta doğum yaptı, bebeğini poşete koyarak bıraktı!

Şanlıurfa’da kan donduran olay, gece geç saatlerde, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.

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BEBEĞİNİ SOKAK ORTASINDA BIRAKTI

Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

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Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.

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YENİ DOĞAN ÜNİTESİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

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Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

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Şanlıurfa
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