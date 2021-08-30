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Şanlıurfa'da vahşet! Eşinin ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

30.08.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da cani koca, tartıştığı eşini ellerini bağlayıp leğendeki suda boğarak öldürdü.

Şanlıurfa'da vahşet! Eşinin ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre A.T. (46), 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay (40) ile tartıştı.

ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışmada A.T., ellerini bağladığı eşini su dolu plastik leğende boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden polis ekipleri, elleri bağlı halde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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