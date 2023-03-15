Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi yılanları kış uykusundan uyandırdı! Sosyal medyada tedirgin eden görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa bu kez sel felaketiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Şanlıurfa’da pazartesi gününden itibaren devam eden kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar selin etkisiyle sürüklenirken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 10’a çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde hava şartlarındaki değişim ve sel felaketinin etkisiyle yılanların kış uykusundan uyanarak şehir merkezine indi.

KIŞ UYKUSUNDAN UYANDILAR

Yılanlar genellikle Mayıs ayının ikinci haftasında 8 aylık kış uykularından uyanmayı tercih ederler. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle hava şartlarındaki değişimler yılanların kış uykusu rutinini de yerle bir etti. Şanlıurfa’da sel felaketinin sonrasında çekilen görüntülerde kış uykusunda olması beklenen yılanların şehir merkezinde dolaştığı fark edildi.