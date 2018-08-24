Şanlıurfa'da baraja giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren Suriyeli çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Çatak Sosyal Tesisleri kıyısından baraj gölüne giren 14 yaşındaki Mustafa Temo, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen su altı polis ekiplerinin çalışması sonucu Temo'nun cesedine ulaşıldı.
Suriyeli çocuğun cesedi, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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