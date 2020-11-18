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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama...

18.11.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 18 Kasım Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 3 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili olarak 18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Çekiliş millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 18 Kasım Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi!

18 Kasım Şans Topu çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Şans Topu sonuçları açıklandı mı ve bugün Şans Topu saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Şans Topu çekilişi saat kaçta konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Şans Topu kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen çekilişler çarşamba ve pazar günleri saat 20.00’de yapılıyor.

Şans Topu 18 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

18 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili ekranda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Şans Topu sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 20.00'de başlıyor.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

şans topu sonuç

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 20. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretti. 15 Kasım Şans Topu sonuçları kazandıran numaları 18-20-28-31-32+5 (JOKER) olarak belirlendi.

ŞANS TOPU LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunuyor. 34 numara arasından 5, 14 numara arasında ise 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 5+1 bilenler ise Şans Topu büyük ikramiyesini kazanılır.

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