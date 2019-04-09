Şanslı renginizi biliyor musunuz?

Doğanın bize sunduğu doğal güzellikler olarak renklerin hayatımızda bıraktığı etkilerin ne kadar farkındayız diye bir düşünürsek, hepimizin bu konu ile ilgili bildiği bir şeyler mutlaka vardır. Mesela yıllarca fengshui yaptık, kırmızılarla aşkı aradık, mavilerde huzuru… Eve zenginlik getirmesi için mor rengi kapı girişlerinde kullandık. Fastfood zincir mağazalarının bizi kendine çekmek için kırmızıyı kullandığını öğrendiğimizde şaşırdık, etkilenmemek adına kendimize sözler verdik.

Peki ya şimdi size bunların daha ötesinde aslında günlerin de birer rengi olduğunu söylesem? Evet söylüyorum, günlerin de birer rengi var. Hatta sizin doğum gününüze denk gelen günün rengi aynı zamanda sizin şanslı renginiz. En azından Tayland’lılar öyle düşünüyorlar.

Tay halkı bunu yüzyıllardır biliyor ve uyguluyor. Peki günlerin sahip olduğu renkleri nasıl seçmişler diye merak edenler olabilir. Hemen açıklayayım. Aslında bu efsane Tayland yada Budizm’den ziyade eski Hindu mitolojisinden geliyor. Hindu mitolojisi içinde biraz astroloji de barındırıyor ve diyor ki; her bir günü bir tanrı korur ve bu tanrıların her birini de bir gök cismi temsil eder.