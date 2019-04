Şanslı renginizi biliyor musunuz?

Tay halkı bunu yüzyıllardır biliyor ve uyguluyor. Peki günlerin sahip olduğu renkleri nasıl seçmişler diye merak edenler olabilir. Hemen açıklayayım. Aslında bu efsane Tayland yada Budizm’den ziyade eski Hindu mitolojisinden geliyor. Hindu mitolojisi içinde biraz astroloji de barındırıyor ve diyor ki; her bir günü bir tanrı korur ve bu tanrıların her birini de bir gök cismi temsil eder.

Duymuş olmanızın muhtemel olacağı bir örnek vermek gerekirse sarı rengin Tay Halkı açısından önemini söyleyebilirim. Bunun nedeni ise 1946 yılından beri tahtta olan ve en uzun süredir tahtta kalma ünvanını koruyan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’in Pazartesi günü doğmuş olmasıdır. Halk hem krala saygısını, hem de bağlılığını göstermek için Pazartesi’nin rengi olan sarıyı giyinir ve hatta sarı renkli bayraklar asılır. Doğum günü olan 5 Aralık kutlamalarında ise neredeyse bütün ülke sarı renkle dekore edilir dersek yanlış olmaz.

Bakalım sizin şanslı renginiz ne? Şanslı renginiz hayatınızı değiştirecek mi?

Kim bilir belki de bu yazı hayatınızı değiştirir. Eee efsane bizden, inanıp inanmamak sizden...

GÜNLERİN RENGİ

Pazartesi / Sarı

Sarı renk ile özdeşleştirilen ve Chandra Tanrı’sı tarafından korunan Pazartesi Ay’ın günü. Efsaneye göre güzel ve adil olması ile bilinen Chandra 10 beyaz at tarafından çekilen savaş arabasını her gece gökyüzüne doğru sürer.

Salı / Pembe

Salı günü Mars gezegenini temsil eder ve Mangala tarafından korunur. Hindu mitolojisine göre Kırmızıyı temsil eden ve aynı zamanda savaş tanrısı olan Mangala, Tayland kültüründe pembe ile ilişkilendirilmiştir.

Çarşamba / Yeşil

Çarşamba günü Merkür gezegeni ve Budha Tanrısı tarafından temsil edilir. Ay tanrısı olan Chandra’nın oğlu olduğu söylenen Budha ticaret koruyucu ve tanrısıdır.

Perşembe / Turuncu

Jüpiter’in günü Perşembe ibadet ve sadakat tanrısı olan Brihaspati’yi temsil eder. Kendisi dindarlığın temsilcisidir.

Cuma / Açık mavi

Cuma günü Venüs gezegeni ve Shukra Tanrısı’nın temsilcisidir. Efsaneye göre Shukra’nın orta yaşlı ve çok sempatik olduğu ve beyaz tenli olarak çeşitli hayvanların sırtında resmedildiği biliniyor.

Cumartesi / Mor

Saturn gezegeninin ve kıyamet tanrısı Shani’nin temsilcisidir Cumartesi. Shani iyilerin ve kötüleri cezalandıranların öğreticisi olarak tanımlanır ve ilginç bir şekilde elindeki ok ve kılıçla siyah bir karga sürerken tasvir edilir.

Pazar/ Kırmızı

Pazar günü en yüce tanrı olarak kabul edilen Surya ve Güneş’i temsil eder. 7 at tarafından çekilen büyük bir savaş arabasını sürerken tasvir edilir.