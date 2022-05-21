Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sapıklığın böylesi! Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Sapıklığın böylesi! Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

21.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en korkunç katillerinden biri olan ABD'li Jeffrey Dahmer 13 yıllık saltanatı boyunca 17 erkek ve bir çocuğu öldürdü. Cinayetlerin ardından cesetleri parçalayıp beraber yaşadığı büyükannesinin evine taşıyan katil, bu süreçte fark edilmedi. Kendi evine taşındıktan sonra evindeki gereçlerin ve ceset parçalarının keşfedilmesinin ardından tutuklanan katil müebbet cezası almıştı ancak hapishanede dövülerek öldürüldü.

Sapıklığın böylesi! Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Hapishanede vahşice dövülerek öldürülmeseydi bugün 62 yaşına girecek olan Jeffrey Dahmer, 13 yıl boyunca onlarca cinayet işleyerek dünyanın en vahşi katillerinden biri oldu. 13 yıl boyunca tam 17 erkeği ve bir de çocuğu öldüren Dahmer, 18. kurbanını öldürmeye çalışırken polisler tarafından yakalanmış ve Kasım 1994'te bir mahkum tarafından öldürülmeden önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

CİNSEL ORGANLARINI SAKLADI

İşlediği bir takım suçlar sebebiyle büyükannesi Catherine Dahmer ile birlikte Milwaukee'de yaşamaya gönderilen Dahmer, suçlarının bir çoğunu bu evde yaşarken işledi. Kurbanlarını öldürüp cesetlerini eve taşıyordu. Kimi cesetlerin cinsel organlarını ya da kafatasını saklayan katil, kimi cesetler üzerinde de seks eylemleri gerçekleştiriyordu.

Her satırı kan dondurdu! Kocasını öldürüp elektrikli testereyle parçalara ayırdıHer satırı kan dondurdu! Kocasını öldürüp elektrikli testereyle parçalara ayırdı

CESET OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ

dah

Büyükannesi evde yayılan kötü kokulardan endişelenmeye başladı ama bunun torununun kurbanlarının çürüyen eti olduğunu anlayamadı. Defalarca evden taşınmasını istemesine rağmen, Dahmer bir daire tutamadı ve büyükannesinin evinde yaşamaya ve cinayetler işlemeye devam etti.

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldüİlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İŞKENCE ETTİ

Taşındıktan sonra 12 kişiyi daha öldüren Dahmer kurbanlarını sadece öldürmedi. Onlara, doğrudan kafatasında delik açıp beynine hidroklorik asit enjekte etmek ve çıplak elleriyle kalplerini sökmek gibi türlü işkenceler de yaptı. Cesetleri asit ya da çamaşır suyu içinde saklamak, gömdüğü cesetleri sonra tekrar çıkarıp derilerini soymak gibi garip deneyleri de vardı.Tüyler ürpertici bir alıntıda Dahmer, kurbanlarının vücutlarının bazı kısımlarını yediğini itiraf etti.

Ülkeyi ayağa kaldıran iğrenç olay! Üyelerine dışkısını yedirten tarikat lideri 11 kişiyi öldürmekten tutuklandıÜlkeyi ayağa kaldıran iğrenç olay! Üyelerine dışkısını yedirten tarikat lideri 11 kişiyi öldürmekten tutuklandı

HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

jeff

Dahmer, dairesinde kötü bir koku ve hidroklorik asit kutuları fark edildikten sonra 18. kurbanını öldürmeye çalışırken polisler tarafından yakalandı ve Kasım 1994'te bir mahkum tarafından öldürülmeden önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”
“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”
Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiOkulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.