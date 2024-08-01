Sapkın bir tarikat mı, para toplayan bir şebeke mi? Maskeli üyeleri, tasmalı köleleri var... Fergio House'un meşhur malikanesi ortaya çıktı!

MYNET-Düzenledikleri müstehcen içerikli partilerle adını duyuran 'Fergio House' grubu yıl başındaki partilerinden sonra düzenlenen operasyonla dağıtılmıştı. 7 aydır tutuklu olan Ferhat Günay geçtiğimiz günlerde serbest kaldı. Ferhat Günay cezaevinden çıktıktan sonra iki korumanın eşliğinde bindiği helikopterle adeta gösteriş yaptı.

MERAK EDİLEN O EVİ GÖSTERDİ

“Fergio Bey” adını kullanan Ferhat Günay tahliye olmasının ardından partilere ve sürprizlere devam edeceğini söyleyerek merak edilen o evin kapılarını açtı.

Sapkın bir tarikat mı, gizemli partilerle para toplayan bir şebeke mi? diye merak edilen Fergio House'un kurucusu Ferhat Günay hakkındaki iddialara Show Haber'e yanıt verdi.

HAVAYA SAÇILAN 10 BİN DOLAR...

Aslen Manisalı olduğunu söyleyen Ferhat Günay 'Fergio House diye bir marka oluşturdum bu markayı duyurmak için İstiklal Caddesi'ne çıktım' dedi. Havaya saçılan paralar sorulduğunda ise Ferhat Günay '10 bin dolar para atmıştık hepsi gerçekti' açıklamasında bulundu.

DİLAN POLAT VE CANDAN KARDEŞLERE KOMŞU OLMUŞTU

En son yıl başı partisi ile gündeme gelen Fergio House o partinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevi günlerini anlatan Ferhat Günay 'komşularımdan Dilan Polat vardı, Candan kardeşler vardı. Ben motivasyonumu yüksek tuttum. Durumlarını çok iyi görmedim' diye konuştu.