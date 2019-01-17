Sara Shampaio '10 years challenge' akımına seksi pozuyla katıldı

'10 years challenge' akımı çığ gibi büyüyor. Ünlü isimler 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğraflarını paylaşarak birbirlerine meydan okuyor.
Ünlü sporcular, sanatçılar ve oyuncuların #10yearschallenge etiketiyle yaptığı paylaşımlar, kısa sürede yayılarak 1 milyona yakın gönderiye ulaştı.
Birçok ünlü ismin katıldığı akıma güzel model Sara Shampaio, paylaştığı fotoyla meydan okudu.
Sara Sampaio, 10 yıl önce verdiği pozun aynısını yeniden çekti. Bu pozu instagram'da paylaşan 27 yaşındaki model, '10 yıl mücadelesi'ne katılmış oldu.
"Sanırım 10 yıl sonra hala aynı şekilde poz veriyorum" notuyla paylaşım yapan ünlü model, saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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