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  4. Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda faciaya ramak kala! Uçak gövdesi üzerine iniş yaptı: Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda faciaya ramak kala! Uçak gövdesi üzerine iniş yaptı: Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

08.05.2024 09:38
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Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda güpegündüz facianın eşiğinden dönüldü. İniş takımı açılmayan kargo uçağı tehlikeli bir iniş yaptı. Panik dolu anlar kameraya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayın nedenini ve detaylarını paylaşan bir açıklama yayımladı.

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, iniş takımı açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ KAZANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

YÜREKLER AĞZA GELDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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HABER.00_00_07_53.Still051Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Havalimanı uçak
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