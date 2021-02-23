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Sarah Jessica Parker'ın stili olay oldu!

23.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Sarah Jessica Parker'ın stili olay oldu!

Dizide alışveriş yaptığı mağazayı gerçek hayatta satın alan ve tüm vaktini burada geçiren Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, floral elbisesi içine batik gömlek ve pembe çoraplarla kendi imzası olan kırmızı ayakkabılarla işinin başındaydı.

Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker; canlı renkleri, ilginç baskıları ve eğlenceli stilleri birleştirmeyi seviyor. Dün, bütün gününü New York'daki ayakkabı mağazasında geçirirken (SJP adı altında kendi ayakkabılarını üretiyor) gün için çok sıradışı bir kıyafet seçti.

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Harpersbazaar'ın haberine göre; Hollywood yıldızının hemen göze çarpan görünümün ana detayı, bu sezonun en trend rengi olan pembe Gucci'nin Lame GG yüksek çorapları.

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Sarah, bir çift parlak çorapla kendi SJP koleksiyonundan kırmızı ayakkabılar seçti.

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Sarah Jessica, çiçek desenli bir elbise ve gömleğin rekkli bir karışımında uyumsuzluğa olan sevgisini somutlaştırdı.

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Görüntüyü biraz sakinleştirmek için oyuncu dış giyim olarak zeytin renginde minimalist bir palto seçti ve gerekli tüm eşyalarını da büyük siyah bir sırt çantasında taşıyor.

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Son dokunuşlar, devasa güneş gözlükleri ve zamanımızın en çok sahip olunması gereken aksesuarlarından biri de bir maske.

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Sıradışı eşya ve aksesuar kombinasyonlarına duyduğu tutku, şüphesiz Sarah Jessica Parker'ın Carry Bradshaw'dan aldığı bir ilham.

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