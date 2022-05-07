Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

07.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletinden Hope Schwing isimli genç kadın, yaşadığı kötü tecrübenin ardından flört uygulamalarını kapatmış ve insanlarla tanışmayı bırakmıştı. Genç kadının buna neden olan olayı anlattığı sosyal medya paylaşımı büyük ilgi uyandırdı.

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Hope Schwing, "şimdiye kadarki en kötü ilk randevusu" olarak nitelendirdiği korkunç deneyimini bir videoda anlatarak sosyal medyada 9.4 milyon hayranıyla paylaştı. Olayın ardından şoke olan genç kadın flört uygulamalarını kullanmayı bıraktı ve insanlarla tanışmaya ara verdi.

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca hastanelik olduSeks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca hastanelik oldu

ŞOKE OLDU

PENİS

Onu akşam yemeğine davet eden adamın evine gittiğinde Schwing, bütün gün yemek yemediği için heyecanlı olduğunu söyledi ve ona ne pişirdiğini sordu. Adam sosis pişirdiğini söyledi ve Schwing de kulağa hoş geldiğini söyledi. Ancak sofraya oturduklarında olan adam birden cinsel organını çıkarıp tabağa koydu. O anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatan kadının, "Cinsel organını tabağa koyup servis etti" sözleri şaşkınlık yarattı.

6 yıl boyunca kolunda bir penisle yaşadı! &quot;Doğru yere koydular, gerçek bir erkek gibi hissediyorum”6 yıl boyunca kolunda bir penisle yaşadı! "Doğru yere koydular, gerçek bir erkek gibi hissediyorum”

TAKİPÇİLERİ BÖLÜNDÜ

Milyonlarca takipçisini hayrete düşen sosyal medya kullanıcısı, bu anları yarı ağlayıp yarı gülerek anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kimi takipçileri onun psikolojik durumu için kaygı duyarken kimileri de baştan anlaması gerektiğini savundu. Bazıları da ilk buluşmayı halka açık bir alanda yapmanın önemine dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...
Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor! Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!
14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.