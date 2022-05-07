İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Hope Schwing, "şimdiye kadarki en kötü ilk randevusu" olarak nitelendirdiği korkunç deneyimini bir videoda anlatarak sosyal medyada 9.4 milyon hayranıyla paylaştı. Olayın ardından şoke olan genç kadın flört uygulamalarını kullanmayı bıraktı ve insanlarla tanışmaya ara verdi.

ŞOKE OLDU

Onu akşam yemeğine davet eden adamın evine gittiğinde Schwing, bütün gün yemek yemediği için heyecanlı olduğunu söyledi ve ona ne pişirdiğini sordu. Adam sosis pişirdiğini söyledi ve Schwing de kulağa hoş geldiğini söyledi. Ancak sofraya oturduklarında olan adam birden cinsel organını çıkarıp tabağa koydu. O anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatan kadının, "Cinsel organını tabağa koyup servis etti" sözleri şaşkınlık yarattı.

TAKİPÇİLERİ BÖLÜNDÜ

Milyonlarca takipçisini hayrete düşen sosyal medya kullanıcısı, bu anları yarı ağlayıp yarı gülerek anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kimi takipçileri onun psikolojik durumu için kaygı duyarken kimileri de baştan anlaması gerektiğini savundu. Bazıları da ilk buluşmayı halka açık bir alanda yapmanın önemine dikkat çekti.



