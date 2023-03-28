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  4. Sarhoşken yaptığını hatırlayamadı! Anüsünde cam bardak günlerce kaldı... Sonunda hastanelik oldu

Sarhoşken yaptığını hatırlayamadı! Anüsünde cam bardak günlerce kaldı... Sonunda hastanelik oldu

28.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal’de yaşayan 47 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam sarhoşken anüsüne cam bardak soktu. Yaptığından habersiz olan adam günlerce cam bardakla birlikte yaşadı. Tuvalete çıkamayan e kalçasında büyük bir acı hisseden adam sonunda çareyi doktora gitmekte buldu. Anüsünde cam bardak olduğunu öğrenen adam büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sarhoşken yaptığını hatırlayamadı! Anüsünde cam bardak günlerce kaldı... Sonunda hastanelik oldu

Nepal’de yaşayan 47 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam doktorları şaşkına çeviren bir duruma imza attı. Büyük bir acı ve tuvaletini yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran adamın yapılan tetkiklerde kalça bölümünde cam bir su bardağı olduğu tespit edildi. 3 gün boyunca cam bardakla birlikte yaşayan adam acil bir şekilde ameliyata alındı.

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İki gün boyunca tuvaleti kullanamadığı için büyük bir acı çeken adam sarhoşken cam bardağı anüsünden içeri soktuğunu günler sonra hatırlamayı başardı. İtirafının sonrasında ismi açıklanmayan adamın tıbbi durumu Journal Of Nepal Medical Association dergisindeki yerini aldı.

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Nepal cinsel organ

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