Sarhoşken yaptığını hatırlayamadı! Anüsünde cam bardak günlerce kaldı... Sonunda hastanelik oldu

Nepal’de yaşayan 47 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam doktorları şaşkına çeviren bir duruma imza attı. Büyük bir acı ve tuvaletini yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran adamın yapılan tetkiklerde kalça bölümünde cam bir su bardağı olduğu tespit edildi. 3 gün boyunca cam bardakla birlikte yaşayan adam acil bir şekilde ameliyata alındı.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

İki gün boyunca tuvaleti kullanamadığı için büyük bir acı çeken adam sarhoşken cam bardağı anüsünden içeri soktuğunu günler sonra hatırlamayı başardı. İtirafının sonrasında ismi açıklanmayan adamın tıbbi durumu Journal Of Nepal Medical Association dergisindeki yerini aldı.