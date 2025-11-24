Sarı saçlarından sen suçlusun Prenses!

Eski bilinen adıyla Kate Middleton yani Galler Prensesi Catherine'in gürlüğü ile meşhur saçları yıllardır onun imajının en güçlü unsurlarından biri. Prenses'in saçlarının kalın telli, hacimli, ışığı olağanüstü taşıyan bir yapısı var. Bu yüzden hangi modeli yaparsa yapsın, hatta isterse saçlarını sıkıca toplasın her zaman dikkat çeker ve mutlaka ayrıca fotoğraflanarak üzerine haberler bile yazılır.

Sarı saçları kafaları karıştırdı

Yıllardır kahve tonlarında görmeye alıştığımız Catherine'in saçlarındaki açık tonlar ilk kez 2025 yazının son günlerinde fark edildi. Ardından 4 Eylül 2025’teki müze ziyaretiyle bu değişim adeta resmileşti. Sarı tonlarının İngiltere'nin kapalı havasına rağmen göz alması objektifleri ve meraklı bakışları Prenses'e yöneltirken, neden bu değişimi yaptığı da merak konusu oldu.

Peruk taktığı iddiası sosyal medyayı hareketlendirdi

Saç tonunun epey açılmasıyla birlikte sosyal medya bir anda hareketlendi. Bazıları bu yeni görünümü imaj değişikliği sandı; bazıları ise bu değişimi, Catherine'in geçmişte yaşadığı sağlık sorununun tekrarlaması ve tedavi süreci sebebiyle peruk takması olarak yorumladı. Prenses'in hastalığı ile ilgili dedikodular bu yüzden hızla yayıldı.

Sebep aslında hiçbiri değilmiş

Neyse ki Prenses'in saçlarındaki değişimin nedeni belli oldu. 19 Kasım’da Londra’daki bir etkinliğe eşi Prens William ile katılan Catherine, kuliste oyuncu Su Pollard’ın saç rengine dair sorusuyla karşılaşmış.

Pollard’ın, "Saçlarınız çok daha açık renk görünüyor, çok beğendim" iltifatlarına Prenses şu cevabı vermiş: "Eskiden kahverengiydi ama güneşte açıldı."

Bu açıklama ile haftalardır konuşulan dedikodular yerini sessizliğe bıraktı. Böylece Catherine, sosyal medyada dönen “yeniden tedavi mi görüyor?” tartışmalarına da açıklık getirmiş oldu.

Peruk söylentileri, sağlık süreci dedikoduları ve sarı saçlar… Hepsi bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo küçük bir stil güncellemesinden ibaretmiş meğer... Catherine'in gür saçlarında güneşin yaptığı ufak bir değişim koca koca haberlere bitmeyen dedikodulara malzeme oldu.

Göz önünde olmak ve sürekli incelenmek çok yorucu olmalı diye düşünüyorum. Ama Galler Prensesi tüm süreçleri her zamanki zarafetiyle ve ustalıkla yönetmeyi başarıyor.