Mynet Trend

YAZARLAR

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Sarı saçlarından sen suçlusun Prenses!

24.11.2025 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Prensesi Catherine'in yıllardır imzası hâline gelen gür ve sağlıklı saçları bu kez şaşırtıcı bir renkle ortaya çıkınca, hem hayranlık uyandırdı hem de yeni söylentilerin fitilini ateşledi. Yalnızca bir saç rengi değişiminin bu kadar konuşulması ve ardındaki sebebin merak uyandırması pek tabi tesadüf değil...

Melike Durmaz

Sarı saçlarından sen suçlusun Prenses! 1

Eski bilinen adıyla Kate Middleton yani Galler Prensesi Catherine'in gürlüğü ile meşhur saçları yıllardır onun imajının en güçlü unsurlarından biri. Prenses'in saçlarının kalın telli, hacimli, ışığı olağanüstü taşıyan bir yapısı var. Bu yüzden hangi modeli yaparsa yapsın, hatta isterse saçlarını sıkıca toplasın her zaman dikkat çeker ve mutlaka ayrıca fotoğraflanarak üzerine haberler bile yazılır.

Sarı saçları kafaları karıştırdı

Yıllardır kahve tonlarında görmeye alıştığımız Catherine'in saçlarındaki açık tonlar ilk kez 2025 yazının son günlerinde fark edildi. Ardından 4 Eylül 2025’teki müze ziyaretiyle bu değişim adeta resmileşti. Sarı tonlarının İngiltere'nin kapalı havasına rağmen göz alması objektifleri ve meraklı bakışları Prenses'e yöneltirken, neden bu değişimi yaptığı da merak konusu oldu.

Sarı saçlarından sen suçlusun Prenses! 2

Peruk taktığı iddiası sosyal medyayı hareketlendirdi

Saç tonunun epey açılmasıyla birlikte sosyal medya bir anda hareketlendi. Bazıları bu yeni görünümü imaj değişikliği sandı; bazıları ise bu değişimi, Catherine'in geçmişte yaşadığı sağlık sorununun tekrarlaması ve tedavi süreci sebebiyle peruk takması olarak yorumladı. Prenses'in hastalığı ile ilgili dedikodular bu yüzden hızla yayıldı.

Sebep aslında hiçbiri değilmiş

Neyse ki Prenses'in saçlarındaki değişimin nedeni belli oldu. 19 Kasım’da Londra’daki bir etkinliğe eşi Prens William ile katılan Catherine, kuliste oyuncu Su Pollard’ın saç rengine dair sorusuyla karşılaşmış.

Pollard’ın, "Saçlarınız çok daha açık renk görünüyor, çok beğendim" iltifatlarına Prenses şu cevabı vermiş: "Eskiden kahverengiydi ama güneşte açıldı."

Bu açıklama ile haftalardır konuşulan dedikodular yerini sessizliğe bıraktı. Böylece Catherine, sosyal medyada dönen “yeniden tedavi mi görüyor?” tartışmalarına da açıklık getirmiş oldu.

Peruk söylentileri, sağlık süreci dedikoduları ve sarı saçlar… Hepsi bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo küçük bir stil güncellemesinden ibaretmiş meğer... Catherine'in gür saçlarında güneşin yaptığı ufak bir değişim koca koca haberlere bitmeyen dedikodulara malzeme oldu.

Göz önünde olmak ve sürekli incelenmek çok yorucu olmalı diye düşünüyorum. Ama Galler Prensesi tüm süreçleri her zamanki zarafetiyle ve ustalıkla yönetmeyi başarıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 kadın 1 erkeğin yaşadığı hayalet köy! Çocukları bile terk etti3 kadın 1 erkeğin yaşadığı hayalet köy! Çocukları bile terk etti
Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat!Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat!

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat! Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat!

Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat!

Kış ayrılmadan geçmeyen sorun: Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.