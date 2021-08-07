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Sarıyer'de yangın! Gecekondu küle döndü

07.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bir gece kondu sabah saatlerinde alev alev yandı. Gecekonduda yaşayan kiracı ise evdeki kedisini bulmak için uzun süre çaba gösterdi.

Sarıyer'de yangın! Gecekondu küle döndü

Sarıyer Acı Çeşme Sokak'ta bulunan Eric Kaşadriyan'ın oturduğu gecekonduda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Alevlerin arasında kalan kiracı bacağından yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı. Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

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(İHA)

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yangın Sarıyer
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