Orman yangınlarında son dakika gelişmeleri (Aydın, Muğla, Isparta, Karabük, Burdur yangınlarında son durum)

28 Temmuz'da birçok noktada aynı anda başlayan yangınlarla mücadele tepyekün şekilde devam ediyor. Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere çok sayıda bölgeyi etkisi altına yangınların birçoğu söndürülürken, henüz kontrol altına alınmayanlarla ilgili de çalışmalar sürüyor. Yangınlarla ilgili en güzel haber ise dün gelmiş, Marmaris, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

İşte saat saat yangınlarda son dakika gelişmeleri

00.47: AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEKİ 6 MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI

Aydın'nın Çine ilçesinde devam eden yangının evlere sıçraması sonrası çok sayıda mahalle için tahliye kararı çıktı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta geldiğini, Bozdoğan ilçesindeki yangının ise yayılmadan devam ettiğini söyledi. Aksoy ayrıca, ilçede tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi. Ayrıntılar için tıklayın

00.33: BAKAN PAKDEMİRLİ: 5 İLDE 13 ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde 8, Aydın'ın Karacasu ve Bozdağan ilçelerinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1, Karabük merkezde 1, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 yangın devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.



Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WHIyYae60D — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021



