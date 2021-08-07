HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orman yangınlarında son dakika gelişmeleri (Aydın, Muğla, Isparta, Karabük, Burdur yangınlarında son durum)

Orman yangınlarında son dakika gelişmeleri (Aydın, Muğla, Isparta, Karabük, Burdur yangınlarında son durum)

07.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. Son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi. Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden yangında ise alevlerin evlere sıçraması sonrası 6 mahalle için tahliye kararı çıktı. İşte son gelişmeler.

Orman yangınlarında son dakika gelişmeleri (Aydın, Muğla, Isparta, Karabük, Burdur yangınlarında son durum)

28 Temmuz'da birçok noktada aynı anda başlayan yangınlarla mücadele tepyekün şekilde devam ediyor. Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere çok sayıda bölgeyi etkisi altına yangınların birçoğu söndürülürken, henüz kontrol altına alınmayanlarla ilgili de çalışmalar sürüyor. Yangınlarla ilgili en güzel haber ise dün gelmiş, Marmaris, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

İşte saat saat yangınlarda son dakika gelişmeleri

00.47: AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEKİ 6 MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI

Aydın'nın Çine ilçesinde devam eden yangının evlere sıçraması sonrası çok sayıda mahalle için tahliye kararı çıktı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta geldiğini, Bozdoğan ilçesindeki yangının ise yayılmadan devam ettiğini söyledi. Aksoy ayrıca, ilçede tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi. Ayrıntılar için tıklayın

00.33: BAKAN PAKDEMİRLİ: 5 İLDE 13 ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde 8, Aydın'ın Karacasu ve Bozdağan ilçelerinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1, Karabük merkezde 1, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 yangın devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
PARTNERYangınla mücadele için tek yürek oldularYangınla mücadele için tek yürek oldular
Bir deprem daha! Bu kez 4.9 büyüklüğündeBir deprem daha! Bu kez 4.9 büyüklüğünde
Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.