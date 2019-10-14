Şarjlı diş fırçaları faydalı mıdır?

Clinic Plus uzman diş hekimi ve protez uzmanı Dt. Sevgen Eralp, ağız ve diş sağlığımızı korumanın tek yolunun dişleri temizlemekten yani fırçalamaktan geçtiğini belirterek, “Fakat bu, dişlerimizi ne kadar çok fırçalarsak o kadar temiz ve beyaz olacak anlamına gelmiyor. Dişlerimizin en dışında bulunan mine tabakası, vücudumuzdaki en sert ve en yoğun doku olmasına rağmen yanlış diş fırçalamak maalesef mine tabakasına bile zarar verebiliyor. Yanlış diş fırçalamaktan kastım, aşırı bastırarak fırçalamak ya da yatay hareketlerle diş etine ve diş minesine zarar vermektir. Dişlerim zarar görmesin diye yeterli basınç uygulamamak da yanlış diş fırçalamaya giriyor. Kişiler diş taşı temizliği yaptırdıktan sonra ya da ağız hijyen eğitimi aldıktan sonra varsa yanlış yaptıkları diş fırçalama tekniğini değiştiriyorlar. Fakat bir süre sonra motivasyonları azalıyor ve tekrar eski fırçalama alışkanlıklarına dönüyorlar. Dolayısıyla sadece fırçalama tekniği değil, belki de bazı özel durumlarda diş fırçasını da değiştirmek doğru olabilir” dedi.

EL MANİPÜLASYONU YETERSİZSE DİŞ İYİ FIRÇALANMIYOR

'Küçük başlıklı, uzun fırça kılları olan, yuvarlak cila lastikleri olan olmayan, hangi fırçayı kullanırsak kullanalım, el manipülasyonu yetersiz kalırsa ağız hijyeni de tam sağlanamıyor' diyen Dt. Sevgen Eralp, daha sonra şunları kaydetti:

“Bu gibi durumlarda otomatik, pilli, elektrikli ya da şarjlı diye bilinen diş fırçalarını kullanmak daha etkili olabilir. Aslında şarjlı diş fırçalarının piyasaya ilk çıkış prensibi, ellerini kullanmada zorluk çeken bireylerin, örneğin romatizmal hastalığı olan bireylerin, dişlerini daha kolay fırçalamalarıdır. Çünkü bu tarz fırçalar fazla el manipülasyonuna ihtiyaç duymadan, fırçayı sadece dişler üzerinde gezdirerek, çok daha fazla bakteri plağı kaldırırlar. 2005 yılında yapılan bir çalışmada, şarjlı diş fırçalarının hem kısa hem uzun vadede, bakteri plağı temizlemede ve diş eti problemlerini azaltmada manuel diş fırçalarına göre daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalar ışığında, şarjlı diş fırçalarının rutinde kullanımı yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla, diş eti çekilmesi olan, yetersiz el manipülasyonu olan ve diş minesinde harabiyeti olan bireylere şarjlı diş fırçası önerilebilir. Diş fırçalarken çok bastırıldığı takdirde basınç sensörü sayesinde diş fırçası çalışmayacaktır. Dolayısıyla var olan bir mine harabiyeti ya da diş eti çekilmesinin daha fazla ilerlemesi önlenmiş olur. Şarjlı diş fırçalarının bir özelliği de dişlerinizi ne kadar fırçaladığınızı takip etmenize yardımcı zamanlayıcı aparatlarının olmasıdır. Her dişin üzerinde, diş fırçasını kaç saniye gezdirdiğinizi, dolayısıyla diş fırçalama işlemini tam yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şarjlı diş fırçalarının farklı tiplerde başlıkları bulunur. Dişetlerine masaj yapan başlıklar, sadece bakteri plağı kaldıran başlıklar, konik uçlular, ara yüz temizleyiciler ve çocuklar için yapılan özel başlıklar gibi. 5 yaş altı çocuklarda el yeteneğinin tam gelişmemiş olma ihtimali göz önünde bulundurularak, şarjlı diş fırçaları önerilebilir. Çocuklar için üretilmiş özel başlıklar kullanılarak, zamanlayıcı aparatı ile birlikte hem diş fırçalama işlemi daha eğlenceli bir hale gelir hem de etkili diş fırçalama yapılmış olur.Farklı diş fırçaları kullanıldığında, buna göre diş fırçalama tekniğini de değiştirmek gerekir. Dolayısıyla, hangi diş fırçasını hangi teknikle kullanacağınızı öğrenmek için, diş hekiminizi ziyaret etmeniz gerekir.”



