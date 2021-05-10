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Şarkıcı Baha kimdir, kaç yaşında, nereli?

10.05.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu gündemin aranan isimleri arasında yer alıyor. Müzik kariyerine erken yaşlarda başlayan ve asıl adı Bahattin Gündoğdu olan başarılı müzisyen ve şarkıcı bir dönem profesyonel olarak futbol da oynamıştır. İşte, ayrıntılar...

Şarkıcı Baha kimdir, kaç yaşında, nereli?

Besteci ve müzisyen Baha'nın asıl adı ve yaşı araştırılıyor. Galatasaray'a transfer olmak üzereyken ani bir kararla tamamen müziğe odaklanan Baha'nın şarkıları ve hayatı araştırılıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Baha, 1999 yılında "yılın sanatçısı" ödülünü kazanmıştır. İşte, detaylar...

BAHA KİMDİR? İŞTE HAYATI

Bahattin Gündoğdu, 17 Eylül 1969'da Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu ve okul yılları Ankara'da geçen Baha, Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi'nden anadal viyola eğitimi alarak tamamlamıştır. Kendi kurduğu grup KDV ile ilk pop konserini gerçekleştirmiştir. Müzik öğretmenliği yapan Baha özel dersler de vermiştir. O yıllarda profesyonel bir futbolcu Baha Galatasaray'a transfer olmak üzere iken ani bir kararla futbolu bırakıp tamamen müziğe odaklanmıştır.

Besteci kimliği olan Baha'nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Baha'nın ilk albümü 1999 Haziran ayında Aşkın Tebessümü olmuştur. Bu albüm ünlü şarkıcıya "yılın sanatçısı" ödülünü getirmiştir. 2000 yılında Aşk Olmazsa adlı 2. albümünü çıkarmıştır. Daha sonra Aşk Acısı adlı üçüncü albümünü piyasaya süren Baha, 2003 yazında "Aşkın Tebessümü", "Aşk Olmazsa" ve "Aşk Acısı Konserleri" adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirmiştir.

Baha, 13 Nisan 2005'te Aşk Rüzgarı,14 Mart 2007'de Aşk Yemini,16 Mayıs 2008'de Firari Aşk, 2010 yılında Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman, 2013 yılında Aşk Baha'ne ve son olarak 2017 yılında çıkardığı Aşk'a Devam albümlerinin ardından müzik kariyerine devam etmektedir.

BAHA'NIN ALBÜMLERİ

Aşkın Tebessümü (Haziran 1999)
Aşk Olmazsa (Aralık 2000)
Aşk Acısı (23 Ocak 2003)
Aşk Rüzgarı (13 Nisan 2005)
Aşk Yemini (14 Mart 2007)
Firari Aşk (16 Mayıs 2008)
Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman (2010)
Aşk Baha'ne (2013)
Aşk'a Devam (2017)

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