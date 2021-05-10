Şarkıcı Baha kimdir, kaç yaşında, nereli?

Besteci ve müzisyen Baha'nın asıl adı ve yaşı araştırılıyor. Galatasaray'a transfer olmak üzereyken ani bir kararla tamamen müziğe odaklanan Baha'nın şarkıları ve hayatı araştırılıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Baha, 1999 yılında "yılın sanatçısı" ödülünü kazanmıştır. İşte, detaylar...

BAHA KİMDİR? İŞTE HAYATI

Bahattin Gündoğdu, 17 Eylül 1969'da Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu ve okul yılları Ankara'da geçen Baha, Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi'nden anadal viyola eğitimi alarak tamamlamıştır. Kendi kurduğu grup KDV ile ilk pop konserini gerçekleştirmiştir. Müzik öğretmenliği yapan Baha özel dersler de vermiştir. O yıllarda profesyonel bir futbolcu Baha Galatasaray'a transfer olmak üzere iken ani bir kararla futbolu bırakıp tamamen müziğe odaklanmıştır.

Besteci kimliği olan Baha'nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Baha'nın ilk albümü 1999 Haziran ayında Aşkın Tebessümü olmuştur. Bu albüm ünlü şarkıcıya "yılın sanatçısı" ödülünü getirmiştir. 2000 yılında Aşk Olmazsa adlı 2. albümünü çıkarmıştır. Daha sonra Aşk Acısı adlı üçüncü albümünü piyasaya süren Baha, 2003 yazında "Aşkın Tebessümü", "Aşk Olmazsa" ve "Aşk Acısı Konserleri" adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirmiştir.