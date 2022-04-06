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Şarkıcı Berkay'dan kötü haber! Hastanelik oldu

06.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Berkay'ın, kavga ettiği iddiasıyla birkaç gündür hastanede yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu belirtilen ünlü popçunun menajeri, şarkıcının neden hastanede yattığını açıkladı.

Şarkıcı Berkay'dan kötü haber! Hastanelik oldu

Şarkıcı Berkay'ın hastanelik olduğu öğrenildi. Yüzünde izler olduğu konuşulan Berkay'ın kavgaya karıştığı öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan Berkay'ın menajeri, ünlü popçunun neden hastanede yattığını açıkladı.

TV100'ün haberine göre, şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür özel bir hastanede yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.

ŞARKICI BERKAY NEDEN HASTANEYE YATTI?

Şarkıcı Berkay'ın menajeri Haşim Umut Gülbay iddiayı yalanladı ve spor nedeniyle belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ünlü popçunun hastaneye gittiğini, bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıkladı.

İddialar üzerine fotoğraf paylaşan Berkay'ın yarın hastaneden taburcu olması planlanıyor.


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Berkay Ateş
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