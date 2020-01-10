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  4. Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ünlü Şarkıcı Emrah, ‘Unutabilsem, İhtiyacı Var ve Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerini ‘O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve Rising Star’ adlı programlarda kendisinden izin alınmadan kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Acun Medya’nın, Emrah'a 54 bin lirası maddi, 30 bin lirası manevi olmak üzere 84 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Emrah Erdoğan'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini isterken, Acun Medya'nın avukatı davanın reddini istedi.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, davayı kısmen kabul eden mahkeme davacı Emrah Erdoğan'ın ‘Belalım Benim' adlı esere yönelik talebini reddetti. Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var adlı eserler yönünden ise mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, üç eser için 54 bin lira maddi, 30 bin lira ise manevi tazminatın faiziyle birlikte davacı şarkıcı Emrah’a ödenmesine karar verdi.

ACUN MEDYA: İSTENEN MİKTARI FAHİŞ

Emrah Erdoğan, iki yıl önce açtığı davada şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya’dan 30 bin lirası maddi, 119 bin lirası manevi olmak üzere toplam 149 bin liranın faiziyle istemişti. Acun Medya ise, yarışmalarda kullanılan bu eserler için meslek birliklerine ödeme yapıldığını, Emrah Erdoğan'ın talep ettiği tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Emrah bu cimrilikte sınır tanımıyor, sinekten bile yağ çıkarıyor.
acun kaybetmez ama sen kaybedersin aç gözlü emrah. gözünü nerelere dikmiş
adam o kadar düşmüş kendini şarkıcı zannediyor ???? acun 100 bin verir
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