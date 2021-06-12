Şarkıcı Gülay ameliyattan önce vasiyetini hazırladı

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan açıklama geldi.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'na konuşan ünlü şarkıcı, vasiyetini hazırladığını açıkladı.

AMELİYAT HAFTAYA! "BU ÜÇÜNCÜ KANSERİM"

Bir haftaya kadar rahim kanseri sebebiyle ameliyat olacak olan ünlü şarkıcı, 'Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için.' dedi.

Vasiyet için notere gittiğini söyleyen Gülay, vasiyetini her ihtimale karşı hazırladığını açıkladı.



