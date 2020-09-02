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  4. Şarkıcı Lara'nın evi yandı! 'Ailem çok zor saatler yaşadı'

Şarkıcı Lara'nın evi yandı! 'Ailem çok zor saatler yaşadı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

İki ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara’nın Alanya'daki evinde yangın çıktı. Feci yangında eşyaları küle dönen şarkıcı, olay esnasında evde olmadığı söyledi.

Haziran ayında Antalya’da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik oldu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara’nın bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya’nın Alanya’daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

“AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI”

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.

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