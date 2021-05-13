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Şarkıcı Özgün'den Beşiktaş'a sürpriz şarkı

13.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Özgün, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş için sürpriz bir şarkı hazırladı.

Şarkıcı Özgün'den Beşiktaş'a sürpriz şarkı

Başarılı sanatçı, ‘’Şampiyon Ol Çıldırt Bizi’’ adını verdiği şarkısını ligin son haftasında şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş’a moral vermek için armağan ettiğini açıkladı.

Sözleri Özgün’e, müziği Onur Koç’a ait olan şarkıya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şampiyon ol çıldırt bizi

Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Biz bu semtin çocuğuyuz
Süleyman’ın torunuyuz
Dünya dursa değiştirmez
Efendiyiz gururluyuz

Biz hep zoru sevmedik mi
Taşlı yollar geçmedik mi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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