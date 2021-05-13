Şarkıcı Özgün'den Beşiktaş'a sürpriz şarkı

Başarılı sanatçı, ‘’Şampiyon Ol Çıldırt Bizi’’ adını verdiği şarkısını ligin son haftasında şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş’a moral vermek için armağan ettiğini açıkladı.

Sözleri Özgün’e, müziği Onur Koç’a ait olan şarkıya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şampiyon ol çıldırt bizi

Her maçına gelmedik mi

Biz çileler çekmedik mi

Bu can feda olsun sana

Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri

Kalbimizin tek efendisi

Sen hakkınla şerefinle

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Biz bu semtin çocuğuyuz

Süleyman’ın torunuyuz

Dünya dursa değiştirmez

Efendiyiz gururluyuz

Biz hep zoru sevmedik mi

Taşlı yollar geçmedik mi

Sen hakkınla şerefinle

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Şampiyon ol çıldırt bizi

Her maçına gelmedik mi

Biz çileler çekmedik mi

Bu can feda olsun sana

Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri

Kalbimizin tek efendisi

Sen hakkınla şerefinle

Şampiyon ol çıldırt bizi

