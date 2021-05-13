Şarkıcı Özgün'den Beşiktaş'a sürpriz şarkı

Başarılı sanatçı, ‘’Şampiyon Ol Çıldırt Bizi’’ adını verdiği şarkısını ligin son haftasında şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş’a moral vermek için armağan ettiğini açıkladı.
Sözleri Özgün’e, müziği Onur Koç’a ait olan şarkıya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
Şampiyon ol çıldırt bizi
Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi
1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi
Şampiyon ol çıldırt bizi
Şampiyon ol çıldırt bizi
Biz bu semtin çocuğuyuz
Süleyman’ın torunuyuz
Dünya dursa değiştirmez
Efendiyiz gururluyuz
Biz hep zoru sevmedik mi
Taşlı yollar geçmedik mi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi
Şampiyon ol çıldırt bizi
Şampiyon ol çıldırt bizi
Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi
1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi
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