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Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

31.12.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en hızlı çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Sefo, Kim Milyoner Olmak İster programının yılbaşı gecesi özel bölümünde yer alacak. Milyoner programında hem soruları bilmeye çalışacak hem de şarkı söyleyecek. Peki Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

Tutsak, ISABELLE, Bilmem mi gibi şarkıları seslendiren rapçi Sefo, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programının 31 Aralık Yıbaşı Özel bölümünde yer alacak. Peki Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

SEFO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

16 Mart 1998 doğumlu Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır 24 yaşındadır. Türk rapçi ve söz yazarı olan Sefo, son zamanların hızla yükselen isimlerinden biri oldu. 2018 yılından beri kariyerinde etkin olarak ilerleyen Sefo, müzik kariyerine 2018'de 'Yalan' şarkısıyla başladı.

Şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında? İşte Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Sefo'nun biyografisi!

SEFO SİNGLE'LARI

Yalan (2018)
Poz (2019)
Up Down (2019)
362 (2019)
Derdi Ne? (2019)
Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)
Rest (2020)
Kaybol (ft. Revart) (2020)
Nerdeyim? (2020)
Geri Gel (2020)
Ardından (2021)
YOUNGSTAR (2021)
İhtiyacım Yok (2021)
Liman (2021)
Toz Duman (2021)
Bonita (ft. Reynmen) (2021)
Bilmem mi? (2021)
Affettim (2022)
Mírame (Bilmem mi? Remix) (ft. Reik) (2022)
Yarım Kalır (ft. Revart) (2022)
Tutsak (2022)
ISABELLE (ft. CAPO) (2022)
Kördüğüm (ft. Jako) (2022)
Şahane (ft. Organize) (2022)
Gitti (ft. Aerro) (2022)
Beni Beni (2022)

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