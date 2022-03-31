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Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı! "Ayıp diye bir şey var"

31.03.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge sahne kıyafetleri ve cesur Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Dekolteli kombinler tercih eden Simge'nin, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafeti olay oldu.

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı! "Ayıp diye bir şey var"

Yankı, Miş Miş gibi şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan şarkıcı Simge Sağın, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. O fotoğrafa takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

ŞARKICI SİMGE'NİN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

40 yaşındaki şarkıcı Simge sahne için sırt dekolteli ve kasığına kadar yırtmaçlı elbise tercih etti.

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Cesur tercihi ile dikkat çeken Simge'ye, "Harikasın", "Sahnenin yıldızı", "Nasıl güzelsin" tarzında yorumlar gelirken aynı zamanda, "Gülşen'e özendi", "Ayıp diye bir şey var" gibi yorumlar da yapıldı.
Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Sahnede genel olarak yırtmaçlı, göğüs dekolteli kıyafet giyinen Simge binlerce beğeni alıyor.

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Güzel şarkıcının mini etekli pozları da çok konuşulmuştu.

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni almıştı.

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı!

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Simge Sağın
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