Şarkıcı Simge kasığına kadar yırtmacıyla Instagram'ı salladı! "Ayıp diye bir şey var"

Yankı, Miş Miş gibi şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan şarkıcı Simge Sağın, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. O fotoğrafa takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

ŞARKICI SİMGE'NİN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

40 yaşındaki şarkıcı Simge sahne için sırt dekolteli ve kasığına kadar yırtmaçlı elbise tercih etti.

Cesur tercihi ile dikkat çeken Simge'ye, "Harikasın", "Sahnenin yıldızı", "Nasıl güzelsin" tarzında yorumlar gelirken aynı zamanda, "Gülşen'e özendi", "Ayıp diye bir şey var" gibi yorumlar da yapıldı.



Sahnede genel olarak yırtmaçlı, göğüs dekolteli kıyafet giyinen Simge binlerce beğeni alıyor.

Güzel şarkıcının mini etekli pozları da çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni almıştı.





