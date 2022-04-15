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Şarkıcı Sinan Akçıl ile Müge Anlı baş başa yemek yerken görüntülendi

15.04.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, daha önce kendisinden ilham alarak şarkı yazan Sinan Akçıl ile buluştu. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Müge Anlı baş başa yemek yerken görüntülendi

Yıllardır program yaptığı ATV ekranlarında bulduğu kayıp ve çözdüğü cinayetlerle adını geniş bir kitleye duyuran Müge Anlı, bu sefer iş dışındaki bir konuyla gündem oldu. Anlı, önceki akşam genç şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.

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BAŞ BAŞA YEMEK YEDİLER

Müge Anlı ve daha önce kendisinden ilham alarak Durum Çok Acil isimli şarkıyı yazan Sinan Akçıl, Sarıyer'deki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkilinin o anları da mekanda bulunan diğer vatandaşlar tarafından kayda alındı. Gossippasta isimli Instagram sayfasında yer alan görüntünün ardından iki yakın arkadaş olan ünlü isimlerin neden buluştuğu merak konusu oldu.

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MÜGE ANLI'DAN İLHAM ALARAK ŞARKI YAZMIŞTI

Durum Çok Acil şarkısını yazdıktan sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sinan Akçıl, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Sinan Akçıl
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